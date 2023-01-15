



Швейцария запретила Испании передавать Киеву ЗРК Aspide

Швейцария в рамках совместного производства запретила Испании поставлять в Украину зенитно-ракетные комплексы Aspide.



Об этом сообщает BulgarianMilitary.



Берн считает передачу этих ЗРК Киеву "неуместной". С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Швейцария сохраняла нейтралитет в отношении поставок оружия, сосредоточившись на оказании гуманитарной помощи и снабжении населения генераторами.



Aspide – это итальянское семейство класса "воздух-воздух" и "земля-воздух", предназначенный для поражения воздушных целей. Швейцарская компания Oerlikon Contraves принимала активное участие в разработке этой системы. Этот ЗРК имеет четыре модификации.



Испания хотела отправить Aspide 2000 в рамках военной помощи Украине. Речь идет об улучшенной версии базовой зенитно-ракетной системы Aspide Mk.1. Объявление о своих намерениях Мадрид сделал в конце прошлого года, в связи с чем в октябре украинские военные даже прошли обучение по работе с системой.



Aspide 2000 имеет дальность полета 25 км и несет боеголовку массой 35 кг. Скорость запускаемой ракеты "земля-воздух" достигает 4 Махов. Ракета имеет размах крыла 80 см. Система оснащена турецким двигателем производства Roketsan.