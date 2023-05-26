



Шольц хочет возобновить общение с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, чего не делал с прошлого года.



Об этом сообщает издание Kölner Stadt-Anzeiger.



"Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным, но в свое время", - пообещал Шольц.



Канцлер ФРГ подчеркнул, что поддерживает позицию, согласно которой обязательным условием мира является вывод российских войск с территории Украины.



"Россия должна понимать, что речь не может идти о каком-то холодном мире, при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной. Это только узаконит путинский грабеж", - подчеркнул Шольц.



Он не стал отвечать на вопрос, чей Крым, добавив лишь, что "не наше дело формулировать, каких договоренностей хочет достичь Украина".

