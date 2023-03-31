



Шломо Кархи: Мы дадим переговорам шанс, реформа будет продвигаться

Правительство продолжит продвигать судебную реформу, даже если не будет достигнуто никаких соглашений. Об этом сказал Министр связи Шломо Кархи сообщил в интервью Israel National News на демонстрации правых в поддержку судебной реформы, которая состоялась в Тель-Авиве в четверг.



"Мы предоставили еще одну возможность для диалога, и если он не приведет к результату, мы продолжим продвигать дела. Мы не остановили законодательство и реформу". Первый судья, который будет назначен в октябре, будет определен новой комиссией по отбору судей. У премьер-министра больше терпения, чем у нас, и он предоставил возможность для переговоров", - сказал Кархи.



Он добавил, что не испытывает особого оптимизма в отношении переговоров. “Как я слышал от Мерав Михаэли и Хили Троппер, они не хотят, чтобы голос правых был услышан, но мы готовы дать шанс”.



"Голос правых, пришедших на избирательные участки пять месяцев назад, не будет заглушен. Когда граждане Израиля будут праздновать Седер, они должны знать, что голос, который подавлялся на протяжении поколений - теперь свободен", - заключил Кархи.

