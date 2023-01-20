



Шикли: Мы не собираемся отменять пункт о внуках

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что правительство "не собирается отменять пункт о внуках" в Законе о возвращении. Скорее, по словам Шикли, будет создан комитет, который обсудит этот сложный вопрос.



Об этом министр заявил во время выступления на ежегодной конференции Израильско-американского совета в Техасе, сообщает Jerusalem Post.



Что касается Закона о возвращении, Шикли сказал: "Никто не собирается отменять Закон о возвращении, который является основополагающим для Государства Израиль. Мы всегда будем убежищем для каждого еврея повсюду на земле. И мы прилагаем усилия в диаспоре. Мы не просто заботимся о евреях, но и предпринимаем шаги, чтобы помочь еврейским общинам защитить себя".



"Мы не говорим, что собираемся отменить пункт о внуках. Скорее всего, будет создан комитет, который определит, как мы можем справиться с этой серьезной проблемой. И как вы видите, когда вы вдаетесь в детали, это вызов. Нам нужно, чтобы Израиль был сильным еврейским государством, и мы должны решить эту проблему, и мы должны это сделать", - подчеркнул Шикли.



По словам министра, "никто не собирается ничего отменять завтра утром".



"Мы будем слушать и будем делать это очень, очень ответственно. И я думаю, что мы можем расслабиться и положиться на то, что это правительство сделает все возможное для еврейского народа", - сказал Амихай Шикли.



На вопрос, как он отреагировал на тревогу среди многих американских евреев по поводу реформ, которые правительство планировало продвигать, Шикли сказал, что "среди левых существует большая тревога, это очевидно и сильно влияет на дискурс". Однако министр подчеркнул, что в Израиле были проведены выборы "и результаты были кристально чистыми".



"Мы были честны с нашей повесткой дня. Я часами слушал еврейских лидеров, которые рассказывали мне, что они говорят о Законе о возвращении, о судебных изменениях и обо всем остальном. Мы слушаем критику; мы прислушиваемся к их опасениям", - сказал Шикли.



Министр посоветовал всем "меньше читать Haaretz и New York Times" и "больше здравого смысла и понимания того, что на самом деле делает правительство".