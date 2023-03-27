



Сеть торговых центров Big и группа Азриэли присоединяются к забастовке

Сеть торговых центров Big и группа Азриэли объявили, что присоединяются к забастовке Гистадрута и что с 12:00 все принадлежащие им торговые центры будут закрыты.



Аптеки и супермаркеты останутся открытыми. Дана Азриэли, председатель правления группы Азриэли, сказала: "Мы не должны оставаться в стороне, когда горит Израиль. Мы, как руководители экономики, присоединяемся к усилиям Гистадрута. Законодательство, которое разрывает и разделяет народ, должно быть остановлено. Мы все - один народ".

