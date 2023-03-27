Новости » Политика
27.03.2023 11:56 Аркадий Бочаровский

Сеть торговых центров Big и группа Азриэли присоединяются к забастовке

Сеть торговых центров Big и группа Азриэли объявили, что присоединяются к забастовке Гистадрута и что с 12:00 все принадлежащие им торговые центры будут закрыты. 

Аптеки и супермаркеты останутся открытыми. Дана Азриэли, председатель правления  группы Азриэли, сказала: "Мы не должны оставаться в стороне, когда горит Израиль. Мы, как руководители экономики, присоединяемся к усилиям Гистадрута. Законодательство, которое разрывает и разделяет народ, должно быть остановлено. Мы все - один народ".
 

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