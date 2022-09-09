



Сербия не намерена признавать Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что признание Косово исключено.



Вучич провел встречу со специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, а также советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плетнером.



По его словам, представители ЕС всегда готовы к компромиссным решениям.



"Говорите о будущем Сербии, и признания Косово не будет!" - написал Вучич в своем Instagram.



