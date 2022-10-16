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Саудовская Аравия возмущена обвинениями в поддержке России
16.10.2022 19:43 Алина Груднева

Саудовская Аравия возмущена обвинениями в поддержке России

В Саудовской Аравии поражены обвинениями западных стран в том, что королевство поддерживает Россию в войне против Украины.

 
По данным российских СМИ, такое заявление сделал саудовский министр обороны Саудовской Аравии, принц Халид бен Салман бен Абдель Азиз.
 
Комментарий он предоставил в ответ на острую реакцию Запада на решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.
 
"Мы поражены обвинениями в том, что королевство поддерживает Россию в ее войне с Украиной", - сказал он.
 
По словам министра, решение ОПЕК+ было принято единогласно чисто чисто по экономическим причинам.
 
"Несмотря на это, некоторые обвинили королевство в поддержке России", - возмутился он.

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