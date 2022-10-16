



Саудовская Аравия возмущена обвинениями в поддержке России

В Саудовской Аравии поражены обвинениями западных стран в том, что королевство поддерживает Россию в войне против Украины.

По данным российских СМИ, такое заявление сделал саудовский министр обороны Саудовской Аравии, принц Халид бен Салман бен Абдель Азиз.

Комментарий он предоставил в ответ на острую реакцию Запада на решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.

"Мы поражены обвинениями в том, что королевство поддерживает Россию в ее войне с Украиной", - сказал он.

По словам министра, решение ОПЕК+ было принято единогласно чисто чисто по экономическим причинам.

"Несмотря на это, некоторые обвинили королевство в поддержке России", - возмутился он.