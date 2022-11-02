



Россия вербует обученных в США афганских спецназовцев на войну в Украине

Солдаты афганского спецназа, которые сражались вместе с американскими войсками, а затем бежали в Иран после вывода американских войск в прошлом году, теперь вербуются российскими военными для ведения боевых действий в Украине, сообщают три бывших афганских генерала.



Они заявили, что русские хотели привлечь тысячи бывших элитных афганских коммандос в “иностранный легион”, предлагая выплату 1500 долларов в месяц и убежище для них и их семей, чтобы они могли избежать депортации домой, где им угрожает смерть от рук талибов.



“Они не хотят идти воевать – но у них нет выбора”, – утверждает один из генералов, Абдул Раоф Аргандивал. ”Они спрашивают меня –Что нам делать? Если мы вернемся в Афганистан, талибы убьют нас”. Генерал Аргандивал заявил, что вербовкой руководит “Группа Вагнера”.



Минобороны России не ответило на запрос о комментариях. Представитель Евгения Пригожина, признавшего себя основателем “группы Вагнера”, назвал вербовку бывших афганских солдат “сумасшедшей чушью”.