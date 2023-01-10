



Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину

Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину: в правительстве КНР теперь говорят о недоверии лично Путину и необходимость отдалиться от РФ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.



Также, утверждается, что замглавы МИД Китая понизили в должности "на два уровня старшинства" из-за того, что тот не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.



Китай теперь понимает, что России, вероятно, не удастся одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенной и ослабленной державой", поэтому КНР собирается возобновить отношения с Западом и отдалиться от России.