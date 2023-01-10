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Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину
10.01.2023 23:18 Юлия Фрилис

Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину

Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину: в правительстве КНР теперь говорят о недоверии лично Путину и необходимость отдалиться от РФ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Также, утверждается, что замглавы МИД Китая понизили в должности "на два уровня старшинства" из-за того, что тот не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.

Китай теперь понимает, что России, вероятно, не удастся одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенной и ослабленной державой", поэтому КНР собирается возобновить отношения с Западом и отдалиться от России.

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