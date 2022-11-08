



Родителям Адар Мухтар пришлось платить за то, что та проболталась

Родители главы партии "пылающая молодежь" Адар Мухтар заплатили налоговому органу требуемый налог за дополнительную квартиру.



Это произошло после того, как их дочь призналась в эфире, что родители купили для нее квартиру в Хайфе. Хотя в таких случаях принято платить штраф, дело было закрыто без дальнейших судебных разбирательств со стороны государства.



Интрига началась после того, как стало известно, что квартира в Хайфе была зарегистрирована на имя Мухтар. После того, как ее спросили о квартире, которой она владеет, она заявила, что она была куплена ее отцом, а не на ее собственные деньги.