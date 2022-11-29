



Риши Сунак: "Золотая эра" в отношениях Британии и Китая закончилась

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что так называемая "золотая эра" отношений с Китаем подошла к концу.



В своем первом внешнеполитическом выступлении премьер-министр сказал, что более тесные экономические связи предыдущего десятилетия были "наивными". Об этом сообщает ВВС.



"Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все острее по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму", - заявил Сунак.



Он добавил, что "золотая эра" британо-китайских отношений "закончилась", как и "наивная идея" о том, что расширение торговли с Западом приведет к политическим реформам в Китае.



В то же время Риши Сунак предостерег от "риторики холодной войны", добавив, что нельзя игнорировать глобальное значение Китая.