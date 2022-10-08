



РФ: суд решил арестовать офис правозащитников получивших Нобелевскую премию мира



По сообщениям информационных агентств, московский суд в пятницу постановил арестовать штаб-квартиру в Москве правозащитной группы "Мемориал" через несколько часов после того, как этой организации была присуждена Нобелевская премия мира.



По сообщению информационного агентства "Интерфакс", Тверской районный суд вынес решение изъять центральный московский офис организации "в пользу государства".



"Мемориал", самая известная правозащитная организация в России, была официально распущена властями в декабре прошлого года.



Ранее в пятницу она была удостоена Нобелевской премии мира вместе с заключенным белорусским активистом Алеем Беляцким и Украинским центром гражданских свобод.



Представитель Генпрокуратуры обвинил "Мемориал" в суде "в реабилитации нацистских преступников и дискредитации власти и создании ложного образа СССР".



Российские власти изображают "Мемориал" организацией, очерняющей прошлое страны.



Мемориал задокументировал сталинские преступления с момента своего создания в 1989 году, создав огромный исторический архив.



После роспуска группы возникли опасения по поводу судьбы и безопасности архива.