



РФ должна вывести войска из Украины, – президент Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак поддерживает мирный план завершения войны в Украине, который не влечет за собой победы Российской Федерации, и в то же время предусматривает справедливые и реалистичные цели.



Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время поездки в Анкару, сообщает издание HVG



"Наша общая цель – чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", – подчеркнула Каталина Новак и поблагодарила Эрдогана за роль посредника между Украиной и Россией.



"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – призвала президент Венгрии.



Заявление Каталин Новак показалось несколько контраверсионным, учитывая комментарии других венгерских чиновников относительно войны в Украине. В частности, премьер страны Виктор Орбан поддержал "мирный план" Китая, где войну назвали "украинским кризисом", за что его раскритиковала венгерская оппозиция, напоминает УНИАН. Кроме того, Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС относительно ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина, а также отказалась участвовать в программе ЕС по закупке боеприпасов для Украины.