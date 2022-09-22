



Reuters: Израиль согласился продать ОАЭ системы ПВО

Израиль согласился продать Объединенным Арабским Эмиратам передовую систему ПВО в рамках первой такой сделки между государствами, наладившими отношения в 2020 году.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомых с вопросом.



Согласно информации от источников, Израиль одобрил запрос ОАЭ в середине лета и поставит стране Персидского залива мобильные перехватчики SPYDER производства Rafael. Источники отказались предоставить дополнительные подробности, сославшись на "деликатный характер" сделки.



Третий источник сообщил, что ОАЭ приобрели израильские технологии, способные противостоять атакам беспилотников.



Министерство обороны Израиля и производитель SPYDER Rafael отказались от комментариев. Министерство иностранных дел ОАЭ также не комментировало отчет.

