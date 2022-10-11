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Путин встретится с Эрдоганом и обсудит Украину | Фото: Официальный сайт президента Турции
11.10.2022 15:36 Ольга Белозерова

Путин встретится с Эрдоганом и обсудит Украину

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 13 октября.

В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины, а также вопросы, касающиеся двусторонних отношений между странами. 

Встреча состоится в столице Казахстана Астане, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Jerusalem Post.

Ранее Песков говорил, что "возможно" два лидера обсудят предложение Турции о проведении переговоров между Россией и Западом о мире в Украине.

Фото: официальный сайт президента Турции

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