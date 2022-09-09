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Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II
09.09.2022 13:13 Ольга Белозерова

Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает возможность поездки Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. Напомним, что королева умерла вчера, 8 августа. 

Об этом сообщает РБК.

На вопрос о том, кто все же будет представлять Россию на церемонии похорон, Песков ответил: "Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями".

Песков также отметил, что в России "с большим уважением" относились к Елизавете II.

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