



Путин не поедет на похороны королевы Елизаветы II

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает возможность поездки Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II. Напомним, что королева умерла вчера, 8 августа.



Об этом сообщает РБК.



На вопрос о том, кто все же будет представлять Россию на церемонии похорон, Песков ответил: "Пока не было объявлено, какая протокольная практика, все это должно быть объявлено королевским двором или властями".



Песков также отметил, что в России "с большим уважением" относились к Елизавете II.