



"Лондонский мост пал": скончалась королева Елизавета II. Детали

Закончилась целая эпоха британской монархии. Букингемский дворец оповестил о кончине монарха Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – королевы Елизаветы II. Скончалась Королева в 96 лет, в замке Балмораль в Шотландии, в кругу членов семьи.



Более 70 лет он пребывала на троне – в июне 2022 года королева Великобритании стала вторым по продолжительности правления монархом в мире, превзойдя свою прапрабабушку королеву Викторию. Впереди нее оказался только Людовик XIV, правивший во Франции с 1643 по 1715 годы.



Следующим монархом Великобритании станет старший сын Елизаветы II – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и женский эквивалент его монархического титула).



Национальный траур в Великобритании продлится 10 дней. Над Букингемским дворцом приспущен государственный флаг.







"Черный" четверг



Опасение за состояние здоровья Елизаветы II появились после того, как ей пришлось отменить своё участие в виртуальном заседании Тайного совета, которое должно было состояться в среду вечером.



Особо активно об обеспокоенности врачей состоянием 96-летней Елизаветы II медиа начали писать днем 8 сентября. Букингемский дворец официально сообщил, что "новости не очень хорошие".



"После дообследования, которое состоялось сегодня утром, врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендуют ей пребывание под медицинским контролем", – говорилось в заявлении врачей, сделанном 8-го сентября.



К слову, начиная с 2014 года медицинскую службу королевского Дома возглавляет профессор сэр Хью Томас – он же является человеком, который нес ответственность за здоровье королевы, поскольку был личным лечащим врачом Елизаветы II. В прошлом году королева посвятила профессора в рыцари.



"Вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в этот день. Мои мысли – и мысли людей по всему Соединенному Королевству – сейчас с Её Величеством Королевой и её семьей", – написала в своём Twitter недавно избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая накануне во вторник была на приёме у королевы по случаю своего вступления в должность.



В свою очередь Архиепископ Кентерберийский заявил, что молится за королеву. Бывшие премьер-министры Дэвид Кэмерон и Тони Блэр также выразили свою обеспокоенность.



Все это время семья находилась рядом с королевой-матерью. В Балморале рядом с Елизаветой II находились все четверо её детей, а также внук принц Уильям. После сообщений об ухудшении здоровья в Шотландию тут же направились принц Гарри.









Вместе с информацией о здоровье Королевы в пабликах начали появляться фото, где было видно, как на въезде в замок Балморал устанавливают ограждения.









В считанные часы после объявления об ухудшении здоровья королевы, на площади возле Букингемского дворца в Лондоне начали собираться люди поддержать Елизавету. Традиционная церемония смены караула была отменена. Подъезды к резиденции были взяты под усиленную охрану полиции.



Британские СМИ переключились в онлайн-режим и начали вести репортажи, посвященные предполагаемому ухудшению здоровья королевы. Главная телерадиокомпания – "ВВС" – оперативно изменила сетку вещания, а также цвет плашки на своем сайте с красного на траурный черный.



Соцсети "похоронили" королеву



А пока одни молились за выздоровление Елизаветы II, соцсети "похоронили" королеву. Ряд СМИ и Телеграм-каналов сослались на твит издания The Guardian. Сообщения разнесли мгновенно.



На самом же деле, эта "новость" оказалась фейковой. Как и Twitter-страница, распространившая дезинформацию. Выяснилось, что аккаунт был переименован в "The Guardian" и не верифицирован самим Twitter.

Первые заявления



"Смерть моей любимой матери, королевы, - это момент величайшей печали для меня, –

, новый король Великобритании. – В этот период траура и перемен мою семью и меня утешает понимание того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру".

Как выше отмечалось, следующим монархом Великобритании станет старший сын Елизаветы II – 73-летний принц Чарльз. Его жена, 75-летняя Камилла, станет королевой-консортом (это означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и женский эквивалент его монархического титула).

Премьер-министр Великобритании





Трасс назвала смерть Елизаветы II огромным шоком для страны и мира. По её словам, Елизавета II была душой Соединенного Королевства. "Боже, храни короля", – озвучила Лиз Трасс новые слова, которые будут отныне с жителями Великобритании.







Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.



Первое заявление короля Британии Чарльза



"В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру"



Мир соболезнует



Премьер-министр Яир Лапид : новый британский король (принц Чарльз) взял имя Карл III.Трасс назвала смерть Елизаветы II огромным шоком для страны и мира. По её словам, Елизавета II была душой Соединенного Королевства. "Боже, храни короля", – озвучила Лиз Трасс новые слова, которые будут отныне с жителями Великобритании.Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время."В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева. Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру"

выразил

соболезнования британскому народу и королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы. "Она оставляет после себя беспрецедентное наследие лидерства и служения. Пусть память о ней будет благословением", – написал он в Твиттере.



Президент Исаак Херцог, выходец из Ирландии,

назвал





Соболезнования семье королевы и всему Соединенному королевству Президент Украины Владимир Зеленский, его Елена Зеленская, а также высокопоставленные украинские чиновники и политики. смерть королевы "концом эпохи"."Королева Елизавета была исторической личностью: она жила в истории, она творила историю, и с ее уходом она оставила великолепное, вдохновляющее наследие", – говорится в заявлении, опубликованном его офисом.Соболезнования семье королевы и всему Соединенному королевству выразил , его супруга - первая леди, а также высокопоставленные украинские





Скорбят с Великобританией о смерти королевы и израильские политические лидеры. Они



Кроме того, мэрия Тель-Авива вечером была "С огромной грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой невосполнимой утатой. Наши мысли и молитвы с вами", – написал глава украинского государства в Твиттере.Скорбят с Великобританией о смерти королевы и израильские политические лидеры. Они выражают в Твиттере соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.Кроме того, мэрия Тель-Авива вечером была подсвечена цветами британского флага.

Как заявил мэр Рон Хулдай, королева была "одним из самых важных и влиятельных лидеров, которых знал мир".



ИСТОРИЯ ВЕЛИЧАЙШЕЙ КОРОЛЕВЫ

Елизавета II (имя при рождении – Элизабет Александра Мария Виндзор) родилась 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта и его жены герцогини Йоркской.

Как внучка короля по мужской линии она получила титул принцессы Британии и титул Ее Королевского Высочества принцессы Йоркской. Она занимала третье место в порядке престолонаследия после принца Уэльского Эдуарда (будущего короля Эдуарда VIII) и ее отца, герцога Йоркского Альберта (будущего короля Георга VI).

После начала Второй мировой войны Елизавета и ее младшая сестра Маргарет были эвакуированы в Виндзор. В 1940 году она сделала свое первое радиообращение во время Детского часа BBC, в котором обращалась к эвакуированным детям.

В тринадцать лет Элизабет познакомилась с Филиппом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундского военно-морского училища, сыном греческого принца Андрея, и влюбилась в него.

В 1945 году присоединилась к "Вспомогательной территориальной службе" – женским отрядам самообороны, под именем "Элизабет Виндзор". Прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получила воинское звание лейтенанта. Это был первый случай в истории Британии, когда женщина из королевской семьи служила в военном подразделении.

20 ноября 1947 года вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа. Этот брак продолжался до смерти Филиппа в 2021 году и считается самым долгим королевским союзом в мировой истории.

14 ноября 1948 году у Елизаветы и Филиппа родился первый ребенок – принц Чарльз. Еще до того Георг VII даровал право детям герцога Эдинбургского и принцессы Елизаветы носить титул принцев. 15 августа 1950 года у них родился второй ребенок – принцесса Анна.

Королевой Елизавета стала в 25 – сразу после смерти своего отца короля Георга VI. Король Георг VI, отец Елизаветы, скончался 6 февраля 1952 года. Елизавета, которая в то время была вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.

Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению, и, как считается, это событие заметно способствовало росту популярности телевещания.

После этого в 1953-1954 гг. королева совершила шестимесячное турне по государствам Содружества, британским колониям и другим странам мира. Елизавета II стала первым монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию. Всего на счету королевы более 325 зарубежных визитов, за время своего правления она посетила более 130 стран.



19 февраля 1960 года у Елизаветы и Филиппа родился третий ребенок – принц Эндрю, герцог Йоркский, а 10 марта 1964 года – четвертый, принц Эдвард, граф Эссекский.



С 9 сентября 2015 года правление Елизаветы II считалось самым длительным за всю историю Великобритании.



В начале июня 2022 года 96-летняя королева отпраздновала свой платиновый юбилей на троне четырьмя днями парадов, уличных вечеринок и других мероприятий, проведенных по всей Великобритании и Содружеству.



В последние месяцы СМИ сообщали о проблемах со здоровьем Елизаветы II, из-за которых ей было тяжело передвигаться. В результате она не присутствовала на ряде мероприятий.



Муж королевы принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до своего 100-летия, и был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля. 3 июля было объявлено, что королева Елизавета II начала процесс передачи части своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу.



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