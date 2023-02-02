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Путин назвал главную задачу для России
02.02.2023 19:17 Ольга Белозерова

Путин назвал главную задачу для России

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций назвал главную задачу для РФ.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Наша главная задача - обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления", - сказал Путин.

При этом российский президент заявил, что задача будет решена.

"Одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это, конечно, возрождение, сохранение исторической памяти", - заключил Путин". 

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