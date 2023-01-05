Пушилин: ни о каком перемирии речи быть не может!
“Врио главы ДНР” Денис Пушилин прокомментировал приказ Путина о прекращении огня.
Пушилин заявил: "Про решение Президента.
Ни о каком перемирии и речи быть не может!
Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.
Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными.
Поэтому.
Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны.
Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!
Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения".