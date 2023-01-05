



Пушилин: ни о каком перемирии речи быть не может!

“Врио главы ДНР” Денис Пушилин прокомментировал приказ Путина о прекращении огня.



Пушилин заявил: "Про решение Президента.



Ни о каком перемирии и речи быть не может!



Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными.



Поэтому.



Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны.

Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!

Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения".