



Пугачеву зачислят в “иноагенты”

В России Аллу Борисовну Пугачеву намереваются признать иноагентом. Искали повод и нашли.



О возможности принятия такого решения сообщил глава ФПБК Виталий Бородин. Соответствующую процедуру, по его словам, уже начала Генпрокуратура, которая направила просьбу в Минюст РФ.



Ранее Примадонну требовали признать иноагентом после того, как она сказала, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".



После теракта в "Крокусе" Пугачеву также захейтили в соцсетях — за то, что она не высказала соболезнования семьям погибших. Муж Примадонны иноагент Максим Галкин также не приостанавил свои концерты в Израиле.



*Виталий Бородин — серийный доносчик, бывший липецкий боксер по прозвищу Виталя Квадрат, который называет себя главой “Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией”. Он регулярно пишет доносы в различные госорганы на деятелей культуры: Лию Ахеджакову, Данилу Козловского, Диану Арбенину, Семена Слепакова, Лайму Вайкуле и Аллу Пугачеву. А также ищет “иноагентов” среди публичных персон и не раз приписывал себе очередные обновления реестра Минюста.







