



Прокурор МУС обратился к России: Дайте детям вернуться в Украину

Сегодня, 31 марта, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.



"Я четко призываю РФ вернуть детей… дайте им (возможность – ред.) вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой… Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", - подчеркнул Хан, передает Укринформ.



Кроме того, он в очередной раз призвал Россию предоставлять информацию, касающуюся работы его Офиса.



Хан добавил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой не вызвала у него чувство радости, ведь это касалось руководителя страны, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.



Напомним, недавно Суд Гааги выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.