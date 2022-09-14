



Президент Израиля устроил прием для иностранных военачальников

Президент Израиля Ицхак Герцог устроил прием в Иерусалиме для начальников штабов и высокопоставленных военачальников, представляющих 18 стран.



Об этом сообщает Times of Israel.



Среди участников приема - председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, а также главы вооруженных сил Марокко, Греции, Кипра, Польши и Чешской Республики. Кроме этого, прием посетили старшие генералы из НАТО, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании. Официальные лица находятся в Израиле, чтобы принять участие в конференции ЦАХАЛа по военным инновациям.



"Есть известная поговорка: "Тот, кто ищет мира, должен готовиться к войне". Чтобы подготовиться к войне и, следовательно, чтобы искать мира и достичь его, нам нужны лучшие из возможных армий. Мы очень молимся и надеемся, что будет мир, и поэтому мы так счастливы, что у нас есть соседи из нашего региона и арабских стран", - заявил Герцог на приеме.