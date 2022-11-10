



После провала на выборах Шакед и Гальон должны Кнессету по 15 миллионов шекелей

После того, как партии "Мерец" и "Еврейский дом" не преодолели избирательный порог, бухгалтер Кнессета обратился к их лидерам Захаве Гальон и Айелет Шакед с требованием вернуть более 15 миллионов шекелей каждой за долги и кредиты, взятые ими на проведение предвыборной кампании в Кнессет 25-го созыва.



Правая партия Шакед взяла на себя долговые обязательства. После временной отставки Нафтали Беннетта, она все еще должна 9,5 миллионов шекелей за предыдущие выборы.



Накануне последних выборов партия получила аванс для финансирования в размере 7,8 млн шекелей, но после провала может рассчитывать на компенсацию от государства только суммы в 1,6 млн шекелей. В итоге долг "Еврейского дома" государству на сегодняшний день составляет более 15 миллионов шекелей.