



Посла Израиля в США вызвали в Госдеп

Во вторник на встречу с заместителем госсекретаря Венди Шерман был вызван посол Израиля в США Майкл Герцог.



Встреча касалась одобрения Кнессетом закона об отмене размежевания в северной Самарии, говорится в заявлении заместителя официального представителя Госдепартамента Веданта Патель.



“Заместитель госсекретаря выразил озабоченность США по поводу закона, принятого израильским Кнессетом, отменяющего важные аспекты Закона о разъединении 2005 года, включая запрет на создание поселений в северной части Иудеи и Самарии“, — сказал Патель.



“Они также обсудили важность того, чтобы все стороны воздерживались от действий или риторики, которые могут еще больше разжечь напряженность в преддверии Рамадана, Песаха и пасхальных праздников“, — сказал он. Данное заявление можно рассматривать как ссылку на неоднозначные замечания министра финансов Бецалеля Смотрича, который сказал на мероприятии в Париже в воскресенье, что “не существует такого понятия, как палестинский народ”.



Встреча подобного рода очень редка в израильско-американских отношениях и представляет собой официальный дипломатический протест. Американцы обычно передают свои сообщения Израилю, не используя подобные процедуры.



Фактически, встреча состоялась через несколько часов после того, как Патель осудил принятие Кнессетом поправки, отменяющей размежевание с северной Самарией и позволяющей евреям вернуться в четыре общины, которые были уничтожены там в 2005 году.



Патель отметил, что Хомеш, одна из четырех общин, является “незаконной” даже в соответствии с израильским законодательством, потому что она “построена на частной палестинской земле”.



Он назвал этот шаг “особенно провокационным и контрпродуктивным для усилий по восстановлению спокойствия” и сказал, что администрация “настоятельно призывает Израиль воздержаться от разрешения возвращения поселенцев в район, на который распространяется действие законодательства”.



Патель также осудил высказывания Смотрича в Париже, заявив, что администрация Байдена сочла замечания министра финансов “не только неточными, но и глубоко тревожными и опасными”.



“У палестинцев богатая история и культура”, — сказал Патель.



