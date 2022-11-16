



Польша повышает боеготовность войска и рассматривает статью 4 Договора с НАТО

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва вблизи границы с Украиной, вероятно вызванного падением российских ракет. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер.



"Учитывая сложившуюся ситуацию, были реализованы процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе, среди прочего, только что принятое решение о повышении готовности определенных боевых, воинских частей на территории Польши и о повышении боевой готовности подразделений силовых структур в нашей стране", - заявил Мюллер.



Он добавил, что польское правительство изучает наличие оснований для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 Североатлантического договора. Напомним, она гласит, что стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".



Мюллер также анонсировал, что правительство Польши обнародует сообщение об инциденте, которое будет "четким и строгим, понятным по сути, чтобы не было никаких искажений".



Кроме того, президент Польши Дуда провел разговор с генсеком НАТО Столтенбергом. Тот заверил, что НАТО «следит за ситуацией, а члены Альянса проводят тесные консультации.