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Польша потребует $1,3 трлн репараций от Германии
01.09.2022 16:03 Ольга Белозерова

Польша потребует $1,3 трлн репараций от Германии

Лидер главной правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство будет добиваться от Германии репараций за вторжение нацистов во время Второй мировой войны и захват его страны. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Правительство Польши утверждает, что страна, которая стала первой жертвой войны, не получила полной компенсации от соседней Германии/

В Польше оценили финансовые затраты, связанные с потерями во время Второй мировой войны, в 6,2 триллиона злотых или 1,3 триллиона долларов.

В стране заявили, что "попросят Германию договориться об этих репарациях". 

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