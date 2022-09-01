



Польша потребует $1,3 трлн репараций от Германии

Лидер главной правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство будет добиваться от Германии репараций за вторжение нацистов во время Второй мировой войны и захват его страны.



Об этом сообщает Times of Israel.



Правительство Польши утверждает, что страна, которая стала первой жертвой войны, не получила полной компенсации от соседней Германии/



В Польше оценили финансовые затраты, связанные с потерями во время Второй мировой войны, в 6,2 триллиона злотых или 1,3 триллиона долларов.



В стране заявили, что "попросят Германию договориться об этих репарациях".