



Польша - Франции, Германии и Италии: не медлите с поставками оружия Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления на 17-м ежегодном форуме "Ялтинская Европейская Стратегия" призвал Италию, Францию и Германию не медлить с поставками оружия Украине.



“Украина сражается за нашу и вашу свободу. За будущее свободного мира. Это должен понять каждый – и также наши итальянские друзья, немецкие партнеры, французы и другие нации. Военная и финансовая поддержка имеют критическое значение. Ведь они являются предпосылкой, чтобы Украина выстояла и победила", – отметил премьер-министр Польши.



"Нежелание поставлять (оружие. - ред.), промедление, колебание – это предпосылки поражения", - отметил он.



Моравецкий утверждает, что сейчас мир находится на грани переломного момента в истории.



“Я горячо верю в то, что Украина победит и защитит свою свободу и независимость. Это переломный момент в истории мировой, не только европейской", – резюмировал Моравецкий.