



Полиция Индии арестовала 1800 мужчин женатых на несовершеннолетних

Полиция Ассама, восточного штата Индии, арестовала более 1800 мужчин за женитьбу или организацию брака с несовершеннолетними девочками, что положило начало борьбе властей с этой практикой.



В четверг вечером полиция начала аресты не только мужей несовершеннолетних девочек, но и тех, кто помогал регистрировать такие браки в храмах и мечетях.



“Детские браки являются основной причиной ранней беременности, которая, в свою очередь, является причиной высокого уровня материнской и младенческой смертности”, – говорит индийский политик Химанта Бисва Сарма.



Брак до 18 лет в Индии находится вне закона, но законодательная норма открыто нарушается.



По оценкам ООН в стране проживает самое большое количество детей-невест в мире – около 223 миллионов. Ежегодно там выходят замуж около 1,5 миллиона несовершеннолетних девочек, говорится в отчете детского агентства ООН ЮНИСЕФ.



“От мусульман до индуистов, христиан, представителей племен и тех, кто принадлежит к общинам чайных плантаций, есть люди всех вероисповеданий и общин, которые были арестованы за это гнусное социальное преступление”, – сообщает Сарма.



По словам политика, правительство Ассама зарегистрировало дела, связанные с детскими браками, в отношении 4004 человек.