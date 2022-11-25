Подписано распределение должностей для "Оцма Иегудит" в новом правительстве
Подписано приложение о распределении должностей к коалиционному соглашению между "Ликуд" и "Оцма Иегудит".
"Оцма Иегудит" получит должности:
- министра национальной безопасности (расширенное министерство внутренней безопасности),
- министра по делам Негева и Галилеи,
- министра по делам наследия,
- заместителя министра экономики,
- председателя Комиссии внутренней безопасности,
- председателя Комиссии фонда Израиля в ротации.
"Это первое соглашение на пути к созданию стабильного правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу", - отметил депутат Левин.
"Сегодня вечером мы сделали большой шаг, чтобы подписать коалиционное соглашение и сформировать полностью правое правительство", - заявил лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир.
Приложение о распределении должностей приближает подписание полного соглашения, которое будет включать бюджеты, основные вопросы и основные руководящие принципы.