



Подписано распределение должностей для "Оцма Иегудит" в новом правительстве

Подписано приложение о распределении должностей к коалиционному соглашению между "Ликуд" и "Оцма Иегудит".



"Оцма Иегудит" получит должности:

министра национальной безопасности (расширенное министерство внутренней безопасности),

министра по делам Негева и Галилеи,

министра по делам наследия,

заместителя министра экономики,

председателя Комиссии внутренней безопасности,

председателя Комиссии фонда Израиля в ротации.

Также будет создана масштабная Национальная гвардия, задача которой — вернуть закон и порядок."Это первое соглашение на пути к созданию стабильного правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу", - отметил депутат Левин."Сегодня вечером мы сделали большой шаг, чтобы подписать коалиционное соглашение и сформировать полностью правое правительство", - заявил лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир.Приложение о распределении должностей приближает подписание полного соглашения, которое будет включать бюджеты, основные вопросы и основные руководящие принципы.