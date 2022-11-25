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Подписано распределение должностей для "Оцма Иегудит" в новом правительстве
25.11.2022 16:02 Евгения Маркова

Подписано распределение должностей для "Оцма Иегудит" в новом правительстве

Подписано приложение о распределении должностей к коалиционному соглашению между "Ликуд" и "Оцма Иегудит".

"Оцма Иегудит" получит должности:

  • министра национальной безопасности (расширенное министерство внутренней безопасности),
  • министра по делам Негева и Галилеи,
  • министра по делам наследия,
  • заместителя министра экономики,
  • председателя Комиссии внутренней безопасности,
  • председателя Комиссии фонда Израиля в ротации.
Также будет создана масштабная Национальная гвардия, задача которой — вернуть закон и порядок.

"Это первое соглашение на пути к созданию стабильного правого правительства во главе с Биньямином Нетаниягу", - отметил депутат Левин.
"Сегодня вечером мы сделали большой шаг, чтобы подписать коалиционное соглашение и сформировать полностью правое правительство", - заявил лидер "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир.

Приложение о распределении должностей приближает подписание полного соглашения, которое будет включать бюджеты, основные вопросы и основные руководящие принципы.

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