



Первая женщина-премьер Италии отказалась жить в официальной резиденции

Первая женщина-премьер Италии Джорджия Мелони откажется от возможности жить в роскошной резиденции премьер-министра в Риме.

Об этом сообщает The Times.

Она считает, что это место не подходит для воспитания ее шестилетней дочери.

"Как вы думаете, мы стали бы растить шестилетнего ребенка в палаццо, похожем на Версаль? У нас уже есть дом", — сказал ее партнер Андреа Джамбруно.

Таким образом, 45-летняя Мелони останется жить в своем доме в Мостаччано, пригороде столицы.

Партия Мелони "Братья Италии" привела ультраправую коалицию к победе на досрочных выборах, состоявшихся в воскресенье. Она ведет переговоры с союзниками Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони о назначении кабинета министров до того, как правительство вступит в должность в конце октября.