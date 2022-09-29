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Первая женщина-премьер Италии отказалась жить в официальной резиденции
29.09.2022 10:30 Алина Груднева

Первая женщина-премьер Италии отказалась жить в официальной резиденции

Первая женщина-премьер Италии Джорджия Мелони откажется от возможности жить в роскошной резиденции премьер-министра в Риме.

 
Об этом сообщает The Times.
 
Она считает, что это место не подходит для воспитания ее шестилетней дочери.
 
"Как вы думаете, мы стали бы растить шестилетнего ребенка в палаццо, похожем на Версаль? У нас уже есть дом", — сказал ее партнер Андреа Джамбруно.
 
Таким образом, 45-летняя Мелони останется жить в своем доме в Мостаччано, пригороде столицы.
 
Партия Мелони "Братья Италии" привела ультраправую коалицию к победе на досрочных выборах, состоявшихся в воскресенье. Она ведет переговоры с союзниками Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони о назначении кабинета министров до того, как правительство вступит в должность в конце октября.

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