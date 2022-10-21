



Первая женщина-премьер Италии и ее кабинет будут приведены к присяге в субботу

Итальянский ультраправый лидер Джорджия Мелони официально получила мандат на формирование правительства. Ожидается, что новый премьер Италии сформирует ультраправое правительство впервые со времен второй мировой войны.



Джорджию Мелони приветствовал президент Серджио Маттарелла менее чем через месяц после того, как ее партия "Братья Италии" победила на выборах.



Первая женщина-премьер Италии и ее кабинет будут приведены к присяге в субботу.



Она сменила совершенно другого лидера в лице Марио Драги, который был призван управлять страной, пытающейся выйти из последствий пандемии и экономического кризиса.



Член НАТО Италия является третьей по величине экономикой ЕС, и г-жа Мелони стремилась заверить своих западных союзников, что во внешней политике страны ничего не изменится.



Она совершила короткую поездку в президентский дворец для встречи с президентом, которая длилась более часа. Затем она объявила, кто будет в ее кабинете.



В ее правительство войдут крайне правая Лига Маттео Сальвини и правоцентристская Forza Italia Сильвио Берлускони — 86-летнего бывшего премьер-министра.



После 11-минутной встречи лидеров с президентом Маттареллой в пятницу утром она сказала, что новая команда "готова дать Италии правительство, которое с пониманием и компетентностью противостоит безотлагательности и вызовам нашего времени".



Бывший мэр Рима Вирджиния Рагги сказала, что это был важный день, выходящий за рамки политики: "Впервые в Италии у руля будет женщина".

