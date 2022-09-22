Освобожденные из российского плена британцы летят домой
Пятеро британских граждан, удерживаемые в плену пророссийскими силами в Украине, освобождены.
Эта новость положила конец "месяцам неопределенности и страданий для них", заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Саудовская Аравия заявила, что организовала обмен между Россией и Украиной 10 военнопленными, в том числе пятью британцами.
Среди освобожденных были Эйден Эслин, Джон Хардинг и Шон Пиннер, которые были захвачены во время боев с украинскими войсками.
Личности двух освобожденных граждан Великобритании остаются неизвестными. Правительство Великобритании не подтвердило подробностей ни о ком из британских граждан, ни о процессе, который привел к их освобождению.
Это произошло в рамках одного из самых значительных обменов пленными за всю войну, когда Россия освободила 215 украинских солдат, включая командиров полка "Азов", защищавшего Мариуполь.
Взамен Украина передала 55 российских солдат, а также прокремлевского украинского политика и олигарха Виктора Медведчука, которому предъявлено обвинение в государственной измене.
Освобожденные британцы прибыли самолетом в Эр-Рияд в сопровождении группы официальных лиц Саудовской Аравии.
Изображения видели родственники и друзья британцев, которые ранее опасались, что их убьют в плену.
Не далее как во вторник в социальных сетях начали циркулировать слухи о том, что смертный приговор, который им грозит, приведен в исполнение.
На видео, записанном в самолете по пути домой в Великобританию, Эслин сказал, что они "сейчас находятся в безопасности и возвращаются домой к своим семьям" и вмести с Пиннером поблагодарил людей, которые поддерживали их, пока они находились в плену.
Эслин из Ньюарка, Ноттингемшир, был захвачен в плен в апреле вместе с Пиннером из Бедфордшира во время боев в Мариуполе на юго-востоке Украины.
Оба британца и гражданин Марокко Брахим Саадун предстали перед судом в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" и были приговорены к смертной казни. Хардинг из Сандерленда был одним из нескольких других, ожидавших суда.
Все трое британцев жили в Украине, когда Россия вторглась на ее территорию в феврале этого года.
Освобождение британских граждан произошло благодаря большим усилиям Саудовской Аравии и лично президента Украины Владимира Зеленского.
Известно также, что британец Дилан Хили из Кембриджшира, оказывающий гуманитарную помощь Украине, был захвачен в плен в апреле силами пророссийских сепаратистов вместе с Полом Юри из Уоррингтона, который позже скончался в заключении.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли приветствовал освобождение британских граждан, но добавил: "К сожалению, этого не произошло с одним из задержанных, и наши мысли остаются с семьей Пола Юри".
В заявлении Саудовской Аравии говорится, что граждане Марокко, США, Швеции и Хорватии также были освобождены в рамках "обмена военнопленными между Россией и Украиной".
Саудовская Аравия заявила, что задержанные были переправлены из России в Эр Рияд, откуда организовано их возвращение домой.
Внезапное заявление министерства иностранных дел Саудовской Аравии об освобождении заключенных стало неожиданностью для многих, включая семьи пленных.
Считается, что это была личная инициатива наследного принца Саудовской Аравии и фактического правителя Мухаммеда бен Салмана.
До сих пор саудовцы держались в тени по поводу украинского конфликта.
Они могут быть стратегическим союзником США, но у них натянутые отношения с администрацией Байдена, и они не хотят расстраивать Россию.
Г-жа Трасс поблагодарила президента Украины Зеленского "за его усилия по освобождению задержанных и Саудовскую Аравию за их помощь".
Она добавила: "Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и задержанных гражданских лиц в политических целях".