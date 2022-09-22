



Освобожденные из российского плена британцы летят домой

Пятеро британских граждан, удерживаемые в плену пророссийскими силами в Украине, освобождены.



Эта новость положила конец "месяцам неопределенности и страданий для них", заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.



Саудовская Аравия заявила, что организовала обмен между Россией и Украиной 10 военнопленными, в том числе пятью британцами.



Среди освобожденных были Эйден Эслин, Джон Хардинг и Шон Пиннер, которые были захвачены во время боев с украинскими войсками.



Личности двух освобожденных граждан Великобритании остаются неизвестными. Правительство Великобритании не подтвердило подробностей ни о ком из британских граждан, ни о процессе, который привел к их освобождению.



Это произошло в рамках одного из самых значительных обменов пленными за всю войну, когда Россия освободила 215 украинских солдат, включая командиров полка "Азов", защищавшего Мариуполь.



Взамен Украина передала 55 российских солдат, а также прокремлевского украинского политика и олигарха Виктора Медведчука, которому предъявлено обвинение в государственной измене.



Освобожденные британцы прибыли самолетом в Эр-Рияд в сопровождении группы официальных лиц Саудовской Аравии.



Изображения видели родственники и друзья британцев, которые ранее опасались, что их убьют в плену.



Не далее как во вторник в социальных сетях начали циркулировать слухи о том, что смертный приговор, который им грозит, приведен в исполнение.



На видео, записанном в самолете по пути домой в Великобританию, Эслин сказал, что они "сейчас находятся в безопасности и возвращаются домой к своим семьям" и вмести с Пиннером поблагодарил людей, которые поддерживали их, пока они находились в плену.

Shaun Pinner says the men got out “by the skin of our teeth” pic.twitter.com/yJapPgVOlR — Emma Vardy (@EmmaVardyTV) September 21, 2022

Эслин из Ньюарка, Ноттингемшир, был захвачен в плен в апреле вместе с Пиннером из Бедфордшира во время боев в Мариуполе на юго-востоке Украины.Оба британца и гражданин Марокко Брахим Саадун предстали перед судом в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике" и были приговорены к смертной казни. Хардинг из Сандерленда был одним из нескольких других, ожидавших суда.Все трое британцев жили в Украине, когда Россия вторглась на ее территорию в феврале этого года.Освобождение британских граждан произошло благодаря большим усилиям Саудовской Аравии и лично президента Украины Владимира Зеленского.Известно также, что британец Дилан Хили из Кембриджшира, оказывающий гуманитарную помощь Украине, был захвачен в плен в апреле силами пророссийских сепаратистов вместе с Полом Юри из Уоррингтона, который позже скончался в заключении.Министр иностранных дел Джеймс Клеверли приветствовал освобождение британских граждан, но добавил: "К сожалению, этого не произошло с одним из задержанных, и наши мысли остаются с семьей Пола Юри".В заявлении Саудовской Аравии говорится, что граждане Марокко, США, Швеции и Хорватии также были освобождены в рамках "обмена военнопленными между Россией и Украиной".Саудовская Аравия заявила, что задержанные были переправлены из России в Эр Рияд, откуда организовано их возвращение домой.Внезапное заявление министерства иностранных дел Саудовской Аравии об освобождении заключенных стало неожиданностью для многих, включая семьи пленных.Считается, что это была личная инициатива наследного принца Саудовской Аравии и фактического правителя Мухаммеда бен Салмана.До сих пор саудовцы держались в тени по поводу украинского конфликта.Они могут быть стратегическим союзником США, но у них натянутые отношения с администрацией Байдена, и они не хотят расстраивать Россию.Г-жа Трасс поблагодарила президента Украины Зеленского "за его усилия по освобождению задержанных и Саудовскую Аравию за их помощь".Она добавила: "Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и задержанных гражданских лиц в политических целях".