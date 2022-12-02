



Орбан: "ЕС хочет распространить санкции на российский газ и атомную энергетику"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС хотели бы распространить антироссийские санкции на газ и атомную энергетику. При этом Будапешт попытается получить исключение из санкций.



Об этом сообщают РИА Новости.



"Мы знаем, чего хотят брюссельские бюрократы. Они бы хотели после нефти распространить санкции на атомную энергию и газ. Это имело бы трагические последствия для Венгрии, поэтому нам это надо защитить, получить исключение... До этого у нас получалось получить исключение, и мы можем продолжать закупать у России сырье и энергию. Поэтому мы с хорошими надеждами участвуем в дискуссиях по девятому пакету санкций, ведь если до этого получалось, мы и сейчас будем защищать национальные интересы", - заявил Орбан.



Венгерский лидер отметил, что последуют 10-й и 11-й пакеты санкций в отношении РФ, поэтому Будапешту "постоянно надо бороться, чтобы защитить основные интересы".