



Опрос: Ганц набирает силу

Партия "Ха-махане ха-мамлахти" под руководством депутата Бени Ганца продолжает набирать силу. Если бы выборы состоялись сегодня, партия Ганца получила бы 31 место в Кнессете, согласно новому опросу, проведенному директором Panels Politics Institute доктором Менахемом Лазаром для газеты "Маарив".



Согласно опросу, нынешние крупнейшие партии Кнессета, Ликуд и Еш Атид, сохраняют тот же уровень поддержки, что и в предыдущем опросе на прошлой неделе.



В ходе опроса респондентов также спросили, кто из кандидатов больше всего подходит на пост премьер-министра. 45% отдали свой голос Ганцу, что больше, чем 43% опрошенных, которые поддержали лидера "Ха-махане ха-мамлахти" на прошлой неделе. 38% предпочитают видеть на этом посту действующего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, как и в предыдущем опросе.



Опрос показал, что если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ха-махане ха-мамлахти" была бы крупнейшей фракцией с 31 местом, партия ""Ликуд" была бы второй с 26 местами, а "Еш Атид" — третьей по величине партией с 18 местами.



Партия ШАС получила девять мест, "Яадут а-Тора" - семь, НДИ - шесть, "Хадаш-Тааль" - пять, партия Религиозный сионизм - пять, "Раам" - пять, "Оцма Иегудит" - четыре и "Мерец" - четыре.



Партии "Авода" и "Балад" не преодолели избирательный пороги и не смогли бы получить ни одного места в Кнессете.



Позиции нынешней правой коалиции упали с 64 мест до 51, в то время как левый блок получил большинство в 64 места.