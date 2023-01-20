



Опрос: большинство израильтян считают, что Дери не может быть министром

Опрос, проведенный профессором Камилем Фуксом для 13-го канала израильского ТВ, показал, что после решения БАГАЦа 67% населения считают, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра. В то же время 21% опрошенных считают, что Дери может остаться в правительстве.



Среди избирателей "Ликуда" 59% считают, что Дери не должен занимать пост министра после постановления суда, и только 26% считают, что он достоин министерского поста.



Опрос показал, что 63% выступают против того, чтобы решение БАГАЦа не было исполнено, по сравнению с 20%, которые высказались "за".



50% респондентов ответили, что, по их мнению, решение по Дери было вынесено из практических и правовых соображений, против 30%, которые считают, что это было сделано из желания навредить судебной реформе.



62% респондентов заявили, что не будут участвовать в акции протеста против правительства Нетаниягу по сравнению с 19%, которые заявили, что примут участие. Среди избирателей "Ликуда" 90% опрошенных заявили, что не будут участвовать в акции протеста.