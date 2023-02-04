



Опрос: Авода стерта с политической карты

Спустя месяц после инаугурации шестого правительства Нетаниягу, новый опрос мандатов показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, несмотря на возможное ослабление правый блок все равно победил бы на выборах. Кроме того, Авода во главе с Мейрав Михаэли не преодолевает избирательный барьер.



По данным исследования, проведенного институтом Мидгам под руководством Мано Гева, если бы выборы состоялись сегодня, карта распределения мандатов выглядела бы следующим образом:



Ликуд - 30 мандатов. Еш Атид - 24 мандата. Религиозный сионизм - 14 мандатов, Махане Мамлахти - 14 мандатов.



ШАС получает 11 мандатов, Яадут А-Тора - 7 мандатов, НДИ - 6 мандатов, Раам - 5 мандатов, Хадаш - Тааль - 5 мандатов. Мерец - 4 мандата.



Ниже избирательного порога: Авода - 2,4%. Балад - 1,8%.



Правый блок - ультраортодоксы получает 62 места в Кнессете. Левый блок - арабы - 58 мест.

