



Ольмерт: "Репутация Нетаниягу стоит всего 20 000 шекелей"

Несмотря на то, что бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт был признан виновным в клевете в отношении семьи Биньямина Нетаниягу, он не раскаивается.



В субботу вечером Ольмерт дал интервью 12-му каналу израильского ТВ и насмешливо высказался в отношении сумм, которые он должен выплатить членам семьи Нетаниягу по решению суда.



"У меня нет намерения обжаловать решение суда. Я уважаю решение судьи. Он также делает очень вопиющие утверждения в отношении семьи Нетаниягу. Решение о том, что репутация премьер-министра стоит двадцать тысяч шекелей, - это решение о том, что его репутация вообще ничего не стоит. Очень примечательно, что его репутация многого не стоит", - заявил Ольмерт.