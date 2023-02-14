



Ольмерт о правовой революции: время речей закончилось, надо переходить к войне



На фоне массовой демонстрации в Иерусалиме бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт резко выступил против правительства, заявив, что план Нетаниягу-Левина по ослаблению системы правосудия не остановить "с помощью речей, подобных тем, что звучат здесь. Необходимо перейти к следующей фазе - фазе войны".



Бывший премьер-министр сказал, что план Нетаниягу-Левина по ослаблению системы правосудия не будет остановлен "с помощью таких речей, которые здесь звучат. Это правильные речи, произнесенные хорошими людьми, людьми, которым не все равно и которые испытывают боль, но здесь нет ни одного человека, который бы не понимал смысла изменений, которые пытается осуществить правительство. Необходимо перейти к следующей фазе, фазе войны".



