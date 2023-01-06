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Новый рейтинг армий мира: на каком месте Израиль
06.01.2023 15:52 Ольга Белозерова

Новый рейтинг армий мира: на каком месте Израиль

Эксперты компании Global Firepower (GFP) составили рейтинг армий мира 2023, в который вошли 145 государств.

Израиль вошел в ТОП-20 и оказался на18-м месте. 

Первую позицию в рейтинге заняли США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. 

Стоит отметить, что в страны в рейтинге ранжируются, исходя из данных о численности вооруженных сил, их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также финансовых возможностях государствах, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и других критериев.
 

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