



Новый рейтинг армий мира: на каком месте Израиль

Эксперты компании Global Firepower (GFP) составили рейтинг армий мира 2023, в который вошли 145 государств.



Израиль вошел в ТОП-20 и оказался на18-м месте.



Первую позицию в рейтинге заняли США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай.



Стоит отметить, что в страны в рейтинге ранжируются, исходя из данных о численности вооруженных сил, их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также финансовых возможностях государствах, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и других критериев.

