



Нетаниягу вылетел в Лондон с опозданием в 5 часов



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара рано утром в пятницу вылетели на выходные в Лондон, откуда они вернутся только в субботу вечером.



Это будет третий визит Нетаниягу в европейской столице с начала его полномочий, после Парижа и Рима. Нетаниягу уже запланировал на сегодня две встречи с высокопоставленными британскими чиновниками, включая премьер-министра Риши Сонака и министра внутренних дел Суэллой Браверман.





Вылет супругов Нетаниягу был запланирован на 11:00 вечера вчера вечером после заявления для СМИ по поводу правовой революции, но в итоге был перенесен на 04:00 утра после того, как стало ясно, что аэропорт Хитроу в Лондоне не разрешает посадку между 11:00 вечера и 04:00 утра. Нетаниягу и его супруга приземлятся в Лондоне в 6:30 утра, и перенос рейса означает, что свита премьер-министра отправится прямо из аэропорта в Даунинг 10, резиденцию премьер-министра Великобритании, без времени на подготовку.

