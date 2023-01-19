



Нетаниягу встретился с советником Байдена: раскрыты детали

В четверг, 19 января, состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.



Она прошла в Иерусалиме, куда американский чиновник прибыл с рабочим визитом.



Стороны обсудили ядерную угрозу, исходящую от Ирана, а также расширение Соглашений Авраама с уклоном на Саудовскую Аравию.



Относительно палестинского вопроса, премьер отметил, что последние действия палестинцев на международной арене являются нападением на Израиль и требуют ответа. Нетаниягу подчеркнул собеседнику, что США являются верным партнером в вопросах общей безопасности и укрепления мира.



"Я убежден, что, работая вместе, мы сможем справиться с вызовами и реализовать возможности. Это укрепляет союз между нами, который является исключительным, и может также изменить регион и историю. Чем больше мы будем работать вместе, тем больше мы сможем реализовать огромный потенциал наших стран, региона и всего мира", — сказал Нетаниягу.





