



Нетаниягу впервые за неделю встретился со Смотричем

Согласно источникам в "Ликуде" Биньямин Нетаниягу в настоящее время проводит встречу с лидером блока "Религиозный сионизм" Бецалелем Смотричем.



Это первая встреча двух политиков с прошлой среды, сообщает Times of Israel.



Коалиционные переговоры были приостановлены из-за того, что стороны не могли договориться по поводу того, какой пост в кабинете министров получит Смотрич. Лидер "Религиозного сионизма" требует портфели либо министерства обороны, либо минфина, тогда как Нетаниягу, согласно сообщениям, предпочитает оставить эти портфели за своей партией или передать более высокопоставленным политическим партнерам.



Источники в "Ликуде" заявляют, что хотя в коалиционном соглашении нужно проработать несколько окончательных деталей, ожидается, что после того как будет решен вопрос со Смотричем, переговоры по завершению формирования 37-го правительства Израиля пройдут быстро.