



Нетаниягу и Бен-Гвир раскритиковали Бахарав-Миара из-за "ценностей о сионизме"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подвергли резкой критике юридического советника во время воскресного заседания кабинета министров в связи с предложенной правительственной резолюцией об утверждении "ценностей сионизма" в государственной политике, особенно в отношении распределения земли, планирования строительства и льготы для тех, кто несет военную службу.



Постановление правительства, голосование по которому было запланировано на воскресном заседании кабинета министров, вызвало опасения, что оно может быть использовано для продвижения льготного режима для еврейского населения в отношении планирования и строительства жилья в различных частях страны, и против него выступает офис юридического советника.



Однако голосование по резолюции было отложено из-за оппозиции ультраортодоксальных партий, и вместо этого оно будет обсуждаться на форуме глав коалиционных партий.



В ходе дебатов в кабинете Бен-Гвир упрекнул Гали Бахарав-Миара в том, что она направила своего заместителя на встречу и не представила письменное заключение по этому вопросу, добавив, что ее несогласие с этой мерой продемонстрировало, что она против сионизма.



"Мы теряем Негев и Галилею. Эта резолюция позволит [нам] расставить приоритеты в отношении иудаизации Галилеи с помощью поселений, солдат ЦАХАЛа и сил безопасности", — сообщил Ynet Бен-Гвир.



А Нетаниягу раскритиковал Земельное управление Израиля, которое, по его словам, создавало экономические проблемы и препятствовало строительству и расширению новых городов, и обвинил агентство в "создании дискриминации", сообщает 12 канал.



Премьер-министр также опротестовал предложение Бахарава-Миары о проведении дальнейшего обсуждения резолюции, заявив: "Я не хочу давать указания о проведении дебатов, я хочу определять политику", — сказал он.



Однако ультраортодоксальные министры не согласились с резолюцией из-за опасений, что на их электорат может негативно повлиять предоставление льгот тем, кто служил в Армии обороны Израиля и других подразделениях сил безопасности.



Ранее в воскресенье Бен-Гвир выступил с слегка завуалированным предупреждением против юридического советника, заявив, что любой, кто выступает против правительственной резолюции его партии, утверждающей "ценности сионизма" в отношении поселений "на Земле Израиля", будет выражать несогласие с самим сионизмом.



Правительственная резолюция, предложенная Вассерлауфом из Otzma Yehudit, основывает сионистские ценности, которые она стремится продвигать, на тех, которые выражены в спорном Основном законе: Национальное государство еврейского народа.





