



Нетаниягу: "Будем работать, чтобы облегчить жизнь граждан"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства, сделал заявление о борьбе с дороговизной жизни в стране.



"Мы едины в вопросе борьбы c дороговизной жизни. Мы будем работать, чтобы облегчить жизнь граждан Израиля. Вчера вечером я провел первое обсуждение этого вопроса с министром финансов, а также министром экономики профессором Ави Симхоном. Речь шла о неотложных чрезвычайных мерах, которые мы предпримем в этом направлении в ближайшие дни", - сказал премьер-министр.



Фото: Хаим Цах, GPO.