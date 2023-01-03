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Нетаниягу: "Будем работать, чтобы облегчить жизнь граждан" | Фото: Хаим Цах, GPO.
03.01.2023 17:00 Ольга Белозерова

Нетаниягу: "Будем работать, чтобы облегчить жизнь граждан"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства, сделал заявление о борьбе с дороговизной жизни в стране.

"Мы едины в вопросе борьбы c дороговизной жизни. Мы будем работать, чтобы облегчить жизнь граждан Израиля. Вчера вечером я провел первое обсуждение этого вопроса с министром финансов,  а также министром экономики профессором Ави Симхоном. Речь шла о неотложных чрезвычайных мерах, которые мы предпримем в этом направлении в ближайшие дни", - сказал премьер-министр. 

Фото: Хаим Цах, GPO.

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