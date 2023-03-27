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Нетаниягу откладывает речь после угроз Бен-Гвира развалить коалицию
27.03.2023 10:41 Наталья Богинская

Нетаниягу откладывает речь после угроз Бен-Гвира развалить коалицию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил отложить речь, которую он должен был произнести в 10 часов утра в понедельник, после того как министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что коалиция будет распущена, если Нетаниягу отменит принятие первого законопроекта о судебной реформе. 

Ожидалось, что после переговоров с различными партийными лидерами премьер объявит, что законы о судебной реформе откладываются или отменяются.

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