



Насралла отменил выступление "по состоянию здоровья"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла отменил запланированное на 30 декабря выступление по ТВ из-за гриппа.



Об этом сообщает Naharnet.



По данным издания, выступление Насраллы было отложено "по состоянию здоровья". Уточняется, что из-за гриппа глава "Хизбаллы" не сможет "говорить обычным и нормальным образом".



"Он получает соответствующее лечение и выступит во вторник вечером", - сказано в заявлении.



Что примечательно, это уже не первый раз, когда Насралла появляется больным на публике. В прошлом году во время выступления он постоянно кашлял и задыхался. Ходили слухи, что он болен коронавирусом, который дал осложнения, однако в "Хизбалле" информацию опровергали.

