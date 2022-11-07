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Нахман Шай: "Авода" должна была придерживаться более правых взглядов
07.11.2022 11:28 Евгения Маркова

Нахман Шай: "Авода" должна была придерживаться более правых взглядов

Министр по делам диаспоры Нахман Шай в воскресенье утром заявил радио "Решет Бет", что партия "Авода" должна была занять "более правые позиции", чтобы избежать оглушительного поражения в прошлый вторник.

"Раньше ЛГБТК и феминизм не были ядром целей партии, акцент на социальные вопросы в предвыборной кампании был преувеличен", — сказал он.

Шай, бывший руководитель радиостанции "Галей ЦАХАЛ", также был представителем ЦАХАЛа в период с 1988 по 1991 год, дослужившись до звания бригадного генерала. Он работал в правительстве Лапида-Беннета в качестве министра по делам диаспоры, несмотря на то, что не получил места в Кнессете. Он получил свое назначение от председателя партии "Авода" Мейрав Михаэли, которую он теперь винит в провале выборов и получении всего 4 мест в Кнессете вместо семи в уходящем созыве.

"Мы не совсем точно изучили политическую карту Государства Израиль. Наше общество движется вправо, и мы должны были сделать свои выводы — нам, наверное, следовало придерживаться более правых взглядов", — считает уходящий министр.

По словам Шая, общественность в Израиле ожидает от своего правительства железного кулака и готова пойти на компромисс в отношении демократических ценностей для достижения личной безопасности, поэтому, возможно, партии "Авода" тоже следовало пойти в этом направлении.

Верный представлению о том, что лидерство означает принятие на себя ответственности за неудачи, министр Шай обвинил в проигрыше Нафтали Беннета и Яира Лапида, заявив, что они не сосредоточились на политическом аспекте управления страной. 

"Самая большая ошибка "правительства перемен" заключалась в том, что оно сосредоточилось на управлении внутренними делами и забыло, что, в конце концов, политика — это игра. И Беннет, и Лапид хотели быть премьер-министрами и забыли, что столкнулись с нестабильной политической ареной, полной ухабов", — отметил он.

Прогнозы Шая относительно будущего партий "Авода" и "Мерец" весьма пессимистичны, он предполагает, что их организационные структуры устарели и "нужно подумать о более крупном лагере, который объединит все силы левых".

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