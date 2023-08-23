



На этой неделе Япония спустит в океан загрязненную воду из "Фукусимы"

На этой неделе Япония приступит к спуску в океан очищенных сточных вод с АЭС в Фукусиме.



Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, пишет Bloomberg.



"Если не будет проблем с погодой и состоянием моря, мы планируем начать спуск 24 августа", - сказал Кишида.



Он подчеркнул, что правительство Японии "убедится в безопасности этого процесса, даже если на полный спуск очищенной воды понадобятся десятилетия".



Bloomberg напоминает, что противоречивый план Японии, подвергшийся критике в Китае и некоторых других странах, предусматривает спуск в Тихий океан в течение по меньшей мере 30 лет около 1,3 млн кубометров воды, что составляет примерно 500 Олимпийских бассейнов.



"Решение Кишиды было принято после обнародования исследования МАГАТЭ, которое длилось два года и пришло к выводу, что такая стратегия будет иметь незначительное влияние на людей и окружающую среду и отвечает установившимся отраслевым практикам", - говорится в материале.



Напомним, авария на АЭС Фукусима произошла в 2011 году и с тех пор продолжаются работы по преодолению ее последствий. Более 1000 емкостей, в которых содержится очищенная сточная вода, в начале следующего года будут заполнены, что побудило правительство Японии к поиску срочного решения.

