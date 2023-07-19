



М.Захарова: потомки жертв нацистов становятся адвокатами палачей своих предков





Глава пресс-службы МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол РФ, замминистра иностранных дел РФ М.Захарова опубликовала в Российской Газете обширную статью, посвященную критике политики “Запада”, “Берлина” и Израиля в отношении Украины.



Госпожа Захарова пишет: "Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет глубинные причины, которые подпитываются укоренившимся на Западе национализмом, замешанном на идеях превосходства и исключительности.



Спустя десятилетия, прошедшие с момента одной из самых страшных трагедий Второй мировой - блокады Ленинграда, в 2021 году Германия решается выплатить компенсации жителям города. Сколько стоят почти 900 дней и ночей, унесшие миллион жизней, военных и гражданских, притом что подавляющая часть жителей умерла от голода? Во сколько оценили подвиг целого города как подвиг целого народа? Как оплатить тягчайшее военное преступление в истории не только Великой Отечественной войны, но и всего человечества? Казалось бы, все эти вопросы меркнут перед декларируемым стремлением Берлина к покаянию.



Но не тут-то было.



Компенсация положена, с точки зрения немцев, не всем. А лишь тем, кто может подтвердить свое еврейское происхождение. Мерзкое и ничем не объяснимое разделение по национальному признаку. Вот она, сегрегация, пища для неонацизма. Российская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед Германией. Уже прошло почти два года, а это правило "по крови" действует до сих пор, несмотря на критику с нашей стороны подобного акта расовой дискриминации.

В те страшные годы ленинградцы в паспорта и на разрез глаз друга у друга не смотрели. Работали вместе, оборонялись вместе, делились хлебными крошками вместе, выживали вместе. Умирали тоже вместе.



Но почти через 80 лет официальный Берлин решил, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех страшных событий, более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками. Ничего не напоминает? Это и есть та самая питательная среда реинкарнации нацизма и фашизма.



Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам.

Тем страшнее читать новое интервью уже известного нам посла Израиля на Украине Михаила Бродского, в котором он в очередной раз оправдывает неонацистский киевский режим.



Знаете, отчего особенно страшно? От того, что слова о "героях Бандере и Шухевиче" произносит не только еврей, но и ленинградец.

Да, Михаил Бродский родился и вырос в Ленинграде.



И вот он говорит: "Никто не вправе учить ни меня, ни других официальных представителей Израиля, как правильно сохранять память о Холокосте и как относиться к вопросам исторической памяти. Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях. Мы рассматриваем вопрос о присоединении к "Крымской платформе". Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к "Крымской платформе". Израиль сейчас активно занимается передачей Украине системы раннего оповещения, которая, надеюсь, заработает в ближайшее время. В сентябре, по крайней мере, часть этой системы должна заработать".



Ну почему же никто не смеет учить, как кому сохранять память о Холокосте? Холокост - это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп.



Как с Михаила Бродского, так и с немцев, вновь решивших делить людей по национальному признаку, если не современники, то потомки спросят: как они могли предать память прошлого?



Вы понимаете, почему надо помнить о Холокосте? Не потому что тогда нацисты убивали какую-то одну или несколько конкретных национальностей, а потому что в принципе нельзя дискриминировать людей по национальному признаку: будь то психологическое насилие над одним человеком или массовое убийство миллионов".



