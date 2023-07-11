



МУС должен расследовать преступление апартеида в Израиле, - докладчик СПЧ ООН

Международный уголовный суд должен разрешить судить израильтян за преступление апартеида, завила Специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе Совету по правам человека в Женеве, обвинив еврейское государство в криминализации палестинцев как целого народа за стремление к самоопределению.



“Прокурор МУС должен рассмотреть в рамках расследования ситуации в Палестине возможное совершение международных преступлений… апартеида”, — написала она в отчете, представленном в СПЧ ООН, который обсуждался в понедельник.



В настоящее время МУС рассматривает возможность подачи исков о военных преступлениях против израильтян. Альбанезе призвала международный трибунал сделать вывод, что израильтян можно судить за преступление апартеида, особенно в том, что касается заключения палестинцев в тюрьму.



“Израильский поселенческий колониальный режим апартеида, нацеленный только на палестинский народ, лишает его основных прав, включая равенство перед законом”, — написалa Альбанезе.



В своем отчете и в своих комментариях в СПЧ ООН в понедельник она признала, что есть палестинцы, которые были законно арестованы за преступления, но пояснила, что вопрос о лишении свободы чаще всего использовался Израилем как метод подавления.



По словам Альбаназе, Израиль превратил палестинские территории в “тюрьму под открытым небом”.



Ограничения Израиля в отношении палестинцев в целом, включая ограничение передвижения и доступа, а также цифровое отслеживание, фактически превратили палестинские территории в большую тюрьму под открытым небом, сказала она совету.



"Индивидуальное и массовое лишение свободы сочетается с массовым захватом палестинцев как людей на оккупированной территории с помощью физических, бюрократических и цифровых методов заключения, превращая оккупированную палестинскую территорию в целом в постоянно контролируемую тюрьму под открытым небом", - пишет Альбанезе.



“Эта крупномасштабная карцер-ральность является неотъемлемой чертой поселенческих колониальных режимов, направленных на уничтожение коренного населения при постепенном захвате земель его предков”, — заявила Альбанезе СПЧ ООН на его 53-й сессии, которая завершается на этой неделе.



